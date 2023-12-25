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Стоимость аренды однокомнатных квартир в России обновила рекорд

ЦИАН: аренда однокомнатных в крупных городах выросла на 24% за год, до ₽25 тыс.

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в крупных городах России за год выросла на 24% — до 25,1 тысячи рублей в месяц. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные компании ЦИАН.

По данным портала, с начала года до лета ставки rosли незначительно — на 4%. Основной рост произошел с июня по октябрь — на 20%. Сезонное удорожание в этом году началось раньше и длилось дольше обычного из-за высокого спроса.

Рекордное удорожание зафиксировано в Перми (+53%), Челябинске (+45%) и Омске (+43%). В Москве и Петербурге прирост составил 23-24%. Предложение «однушек» в крупных городах сократилось в 2,5 раза. Особенно сильно оно упало в Уфе, Москве, Тольятти и Петербурге.

По словам эксперта «Циан.Аналитики» Елены Лапшиной, причина — возвращение релокантов и переход потенциальных ипотечников в сегмент аренды из-за дороговизны кредитов.

До этого были названы способы, которые позволяют сбить цену на аренду жилья.

Ранее были названы города с самой дешевой арендой жилья на Новый год.

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