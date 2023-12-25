В Совфеде обещали снижение цен на яйца после Нового года

Цены на яйца в России начнут снижаться после Нового года, пообещал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

По его словам, главная причина повышения цен заключается в значительном росте спроса на мясо курицы и яйцо.

«Поэтому, даже несмотря на увеличение производства, догнать возросшие потребности мы сможем только в следующем году. Но мы это обязательно сделаем», — сказал парламентарий в интервью Kp.ru.

Сенатор добавил, что куриное мясо в свою очередь уже начало дешеветь.

14 декабря в ходе пресс-конференции по итогам года президент России Владимир Путин заявил, что куриные яйца в стране подорожали из-за увеличения спроса на фоне роста доходов населения, при этом не возросли объемы производства продукта, не был вовремя открыт импорт в должном объеме.

23 декабря Россельхознадзор сообщил, что в Россию прибыла вторая партия яиц из Азербайджана объемом 18 тонн.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.