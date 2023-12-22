Мосстат рассказал о ситуации с ценами на яйца в Москве и Подмосковье

Стоимость куриных яиц в Москве и Подмосковье за 2023 год выросла меньше, чем в целом по России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комментарий пресс-службы управления Федеральной службы государственной статистики по региону (Мосстат).

Там уточнили, что цены на яйца в Москве увеличились на 14,7% в годовом выражении в ноябре, а в Подмосквье — на 28,5% против 40,3% в среднем по стране.

В ведомстве уточнили, что в прошлом месяце в Московской области произвели более 7,1 млн штук яиц (плюс 28,4% за год).

Цены на яйца в России за этот год, по данным Генпрокуратуры РФ, взлетели на 40%. По оценке Росстата, только за ноябрь они выросли на 15,07%. Розничная стоимость десятка яиц сейчас варьируется от 90 до 150 рублей, а в некоторых случаях цена продуктов категории С1 (первая категория, вес яйца от 55 до 65 граммов) находится в диапазоне 164-170 рублей. ФАС возбудила дела в отношении производителей яиц в Крыму и Кировской области.

Почему возник «яичный кризис» в России и что власти будут делать для его разрешения — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЛНР собрались увеличить производство яиц в 2024 году.