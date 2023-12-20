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Песков заявил, что в РФ не изымают активы иностранных инвесторов

Песков: уходящие из РФ фирмы продают или передают активы, никакого изъятия нет

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Компании, которые уходят из России, продают или передают свои активы, никакого изъятия не происходит. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Никакого изъятия нет. Те, кто уходит из России, они продают активы или передают», — сказал Песков во время брифинга.

Он подчеркнул, что в России никакого процесса изъятия активов у иностранных инвесторов не было и нет.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указы, согласно которым германская Wintershall Dea и австрийская OMV лишились своих прав в компаниях, разрабатывающих Южно-Русское месторождение и участки ачимовских отложений Уренгойского месторождения. Все права и обязанности перейдут к обществам с ограниченной ответственностью (ООО), cозданным правительством России.

До этого глава государства подписал указ, согласно которому 100% долей кипрской компании в уставном капитале «Воздушных ворот Северной столицы» (управляющей компании (УК) аэропорта Пулково) передают в собственность «Холдинга ВВСС». Отмечалось, что право голоса иностранных компаний, которые имеют долю в «Воздушных воротах Северной столицы», временно передается компаниям «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-7» и «Воздушные ворота Северной столицы».

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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