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Шесть крупнейших банков подняли ставки по вкладам на фоне решения ЦБ

Шесть крупнейших банков повысили ставки по вкладам на фоне решения ЦБ России

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

По меньшей мере шесть крупнейших российских банков уже подняли ставки по вкладам на фоне решения Центробанка РФ. Об этом пишет газета «Известия». ЦБ 15 декабря повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 16% годовых.

В тот же день ставки по депозитам на 0,5 процентных пункта увеличили ВТБ и Совкомбанк. Теперь максимальная доходность в этих банках составляет 17% и 14,5% соответственно. Сбербанк в пятницу тоже поднял ставки по некоторым депозитам, максимальная доходность по ним будет 16%. Ряд банков улучшили условия по вкладам еще до решения ЦБ — так сделали Хоум банк, УБРиР и Почта Банк, Хоум Банк и УБРиР.

О планах скорректировать условия по депозитам заявили еще в восьми банках, в том числе ПСБ, Абсолют Банке, ОТП Банке, Росбанке, банках «Открытие», «Зенит», ДОМ.РФ и «Русский стандарт».

Вслед за повышением ключевой ставки в ближайшие недели на сопоставимую величину поднимутся ставки по депозитам и кредитам, сказал «Газете.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его прогнозам, ставки по депозитам могут подтянуться в диапазон 15–17%. Поэтому у россиян будет возможность вложить сбережения под хороший процент, добавил он.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Набиуллина заявила, что ставки по вкладам привлекательны для хранения финансовых бонусов.

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