Правительство России утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя

Кабмин РФ утвердил концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

Уточняется, что главными целями документа являются снижение заболеваемости, инвалидности и смертности, связанных с потреблением алкоголя.

В конце ноября агентство ТАСС со ссылкой на исследование аналитиков сети FinExpertiza сообщало, что жители Москвы стали тратить на 37,2% меньше денег на алкоголь и табак в первом полугодии 2023 года.

До этого сообщалось, что с 1 мая 2024 года в России вырастут акцизы на алкоголь и табак.

В сентябре руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз, комментируя данные Минздрава, высказывал мнение, что россияне за последнее время не стали меньше употреблять алкогольную продукцию.

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