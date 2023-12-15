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Правительство России утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя

Минздрав: кабмин утвердил концепцию сокращения потребления алкоголя до 2030 года

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Кабмин РФ утвердил концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

Уточняется, что главными целями документа являются снижение заболеваемости, инвалидности и смертности, связанных с потреблением алкоголя.

В конце ноября агентство ТАСС со ссылкой на исследование аналитиков сети FinExpertiza сообщало, что жители Москвы стали тратить на 37,2% меньше денег на алкоголь и табак в первом полугодии 2023 года.

До этого сообщалось, что с 1 мая 2024 года в России вырастут акцизы на алкоголь и табак.

В сентябре руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз, комментируя данные Минздрава, высказывал мнение, что россияне за последнее время не стали меньше употреблять алкогольную продукцию.

Ранее диетолог рассказала, какое вино наиболее безопасно для здоровья и фигуры.

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