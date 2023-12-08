Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России создадут единый порядок урегулирования споров кредиторов и физлиц

Путин поручил создать порядок урегулирования споров кредиторов и физлиц

close
100%
Depositphotos

Президент России Владимир Путин поручил установить единый порядок досудебного урегулирования споров по кредитным долгам граждан. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Согласно тексту документа, правительству РФ совместно с Банком России поручено до 1 мая 2024 года обеспечить внесение в российское законодательство изменений, «предусматривающих установление единого обязательного порядка досудебного урегулирования споров между кредиторами и гражданами в связи с задолженностью по кредитам».

Отмечается, что изменения должны учитывать опыт применения стандарта комплексного урегулирования, рекомендованного Банком России.

Ответственным за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

8 декабря председатель партии и лидер думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил создать условия для погашения кредитов малоимущих россиян за счет прибыли банков.

В январе-июне Центробанк обнаружил в Московском регионе 137 «черных кредиторов» — компаний, незаконно выдающих займы населению под 1000% годовых и использующих нелегальные методы возврата долга. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 44%. Глава управления Банка России Антон Сайкин описал «Газете.Ru» пять главных схем мошенников и рассказал, как не попасться на их удочку.

Ранее Центробанк создал стандарт по работе с гражданами, которые должны сразу нескольким банкам.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами