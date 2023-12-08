В России создадут единый порядок урегулирования споров кредиторов и физлиц

Президент России Владимир Путин поручил установить единый порядок досудебного урегулирования споров по кредитным долгам граждан. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Согласно тексту документа, правительству РФ совместно с Банком России поручено до 1 мая 2024 года обеспечить внесение в российское законодательство изменений, «предусматривающих установление единого обязательного порядка досудебного урегулирования споров между кредиторами и гражданами в связи с задолженностью по кредитам».

Отмечается, что изменения должны учитывать опыт применения стандарта комплексного урегулирования, рекомендованного Банком России.

Ответственным за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

8 декабря председатель партии и лидер думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил создать условия для погашения кредитов малоимущих россиян за счет прибыли банков.

В январе-июне Центробанк обнаружил в Московском регионе 137 «черных кредиторов» — компаний, незаконно выдающих займы населению под 1000% годовых и использующих нелегальные методы возврата долга. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 44%. Глава управления Банка России Антон Сайкин описал «Газете.Ru» пять главных схем мошенников и рассказал, как не попасться на их удочку.

Ранее Центробанк создал стандарт по работе с гражданами, которые должны сразу нескольким банкам.