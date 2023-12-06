Страны G7 решили запретить импорт российских алмазов

Страны Группы семи (G7) введут запрет на алмазы из России с 1 января 2024 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление саммита.

Поэтапный запрет на импорт российских алмазов из третьих стран собираются ввести весной. А к 1 сентября планируют создать «надежный механизм проверки и сертификации» необработанных алмазов.

Заявлении саммита группы уже опубликовали на сайте МИД Японии.

«Мы представим импортные ограничения на непромышленные алмазы, добытые, обработанные или произведенные в России», — сказано в документе.

6 декабря Британия расширила список санкций против России. Лондон объявил о 46 новых ограничительных мерах, направленных против отдельных лиц и групп. В список включили компании Белоруссии, Китая, Сербии, Турции, ОАЭ и Узбекистана, которые якобы поддерживают промышленность России.

Ранее минфин США ввел санкции против россиянки за помощь олигархам в отмывании денег.