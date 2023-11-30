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Москва и Петербург упали в мировом рейтинге

Москва и Санкт-Петербург выбыли из первой сотни самых дорогих городов мира

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Москва и Санкт-Петербург резко упали в мировом рейтинге дорогих для проживания городов из-за ослабления российского рубля. Об этом говорится в ежегодном докладе Economist Intelligence Unit.

По данным аналитиков, оба российских города опустились сразу на 105 и 74 позиции, до 142-го (Москва) и 147-го (Санкт-Петербург) места соответственно. Это стало самым сильным падением за всю историю присутствия городов в рейтинге.

Хотя цены в Москве и Петербурге в рублях выросли, дешевле там стало жить в долларовом эквиваленте. Такая же ситуация произошла в ряде городов Китая и Японии, отмечают аналитики.

Лидерами рейтинга 173 городов стали Сингапур и Цюрих. Гонконг замкнул пятерку лидеров. Наиболее дешевым городом для проживания был признан сирийский Дамаск.

В середине июня стало известно, что экспатам стало дороже проживатьhttp://www.gazeta.ru/business/news/2023/06/07/20614820.shtml в Москве. российская столица стала 25-й в рейтинге самых дорогих городов для экспатов.

Ранее премьер отметил укрепление экономики РФ несмотря на внешние вызовы.

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