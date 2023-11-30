Россияне на треть увеличили траты на развлечения

В первом полугодии 2023 года россияне увеличили траты на спортивные и культурные мероприятия, отдых и хобби на 29,1% по сравнению с 2022 годом. К такому выводу пришли аналитики компании FinExpertiza, пишет ТАСС.

На основе анализа расходов 48 тыс. домохозяйств аналитики сообщили, что средние траты на культурные и спортивные мероприятия составили 2 310 руб. в месяц на семью из трех человек, причем доля этих трат в структуре потребления выросла с 2,7% до 3,3%.

При этом в Ненецком автономном округе траты в этой категории вырасли наиболее радикально — в 5,5 раза или до 4 990 руб в месяц на семью из трех человек. При этом в Чечне траты на развлечения сократились на 87% — до скромных 70 руб на семью из трех человек в месяц. В Пензе они составили 700 руб на семью, а в Воронежской области — 370 руб на семью.

Больше всего на развлечения и спорт тратят в Москве — 6 480 руб. на семью из трех человек. Вторую строчку рейтинга занимает Ямало-Ненецкий автономный округ с 6 150 руб, а на третьем месте оказалась Магаданская область с 5 990 руб.

Отмечается, что рост трат на развлечения и хобби произошел в значительной мере засчет роста потребления готовых блюд и посещения кафе и ресторанов.

До этого стало известно, что почти половина россиян не имеют сбережений на непредвиденные траты.

Ранее москвичи сократили траты на алкоголь и табак на 37,2%.