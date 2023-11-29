Россияне стали больше тратить на подержанные машины

По итогам октября 2023 года суммарные расходы россиян на подержанные машины выросли на 33,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года, до 518 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на совместное исследование аналитиков «Открытие авто» и агентства «Автостат».

По сравнению с сентябрем октябрьские траты россиян на авто с пробегом упали на 2,4%. В целом по итогам первых десяти месяцев этого года такие расходы достигли 4,84 трлн рублей.

Максимальную долю в структуре продаж вторичного авторынка заняли машины в возрасте от 10 лет и более. В октябре на авто данной категории россияне потратили 200,5 млрд рублей, или 38,7% от всех расходов на «бэушные» машины. Эта доля по сравнению с сентябрем почти не изменилась.

Расходы россиян на более «свежие» машины (до пяти лет) в октябре составили 161 млрд рублей, что на 0,3% больше показателей сентября. Меньше всего денег было потрачено на авто в возрасте от пяти до девяти лет — 156,5 млрд рублей. Доля подобных машин в структуре расходов россиян за месяц снизилась на 0,5 процентных пункта — до 30,2%.

По данным «Автостат», самым популярным автомобилем на вторичном рынке в Санкт-Петербурге с января по октябрь 2023 года стал Ford Focus.

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