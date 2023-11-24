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На Украине сообщили, что могут профинансировать лишь 50% возможностей ОПК

Министр Камышин: бюджет Украины может покрыть 50% возможностей ОПК

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Efrem Lukatsky/AP

Государственный бюджет Украины в 2024 году способен профинансировать только 50% возможностей оборонно-промышленного комплекса страны, который и так не способен закрыть потребности армии. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в своем Telegram-канале.

Как рассказал Камышин, он вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым провел рабочую встречу с производителями оборонно-промышленного комплекса страны.

По его словам, страна не может закрыть потребности сил обороны, и дальше будет зависеть от внешних поставок партнеров Украины.

Он подчеркнул, что средств в бюджете хватает на контрактацию примерно половины способностей отечественного рынка в следующем году, при этом есть переходные контракты и необходимость закупать определенную номенклатуру за рубежом.

До этого сообщалось, сколько Украина потратит на ракетное вооружение в 2024 году.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.

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