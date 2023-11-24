Россиянам рассказали, как выбрать квартиру для покупки за рубежом

Покупка недвижимости за рубежом может стать эффективным инструментом, позволяющим сохранить и приумножить сбережения. Существует шесть нюансов, на которые нужно обратить внимание при покупке квартиры за границей, рассказал «Газете.Ru» руководитель вьетнамского офиса агентства недвижимости Homeapp Олег Морозов.

Первый нюанс — перспективы роста экономики страны, в которой человек собирается купить квартиру, в ближайшие 5-10 лет.

«Если экономика стагнирует, население не будет богатеть, и перспектив для роста цен на недвижимость будет меньше. В странах с высоким ростом валовым внутренним продуктом население, наоборот, хочет и может улучшать свои жилищные условия, а значит рынок будет расти. Второй нюанс — важно сравнивать цены на квартиры в странах, которые находятся на одном уровне экономического развития и в которых преобладает жилье одного и того же класса», — прокомментировал Морозов.

Например, правильнее будет сравнивать крупные мегаполисы Азии друг с другом, нежели с городами Австралии, сказал эксперт.

Третий нюанс – стабильность валюты.

«Например, курс дирхама (ОАЭ) привязан к доллару, в то же время курсы большинства стран Юго-Восточной Азии — косвенно зависят от доллара и редко теряют больше 1% в год. А вот курс турецкой лиры крайне волатилен — значит, и стоимость приобретенной недвижимости будет колебаться. В-четвертых, если большая часть сделок в той или иной стране осуществляется нерезидентами, уместно задаться вопросами — будет ли это направление так популярно через 3-5 лет? Кто будет покупателем?», — отметил эксперт.

Он добавил, что высокий процент сделок с нерезидентами свойственен курортным направлениям, а также странам Персидского бассейна, и посоветовали относится к ним с особой осторожностью. Высокий локальный спрос — гарантия высокой ликвидности недвижимости, то есть в случае чего ее можно будет быстро и выгодно продать, уточнили в компании.

«Доступность ипотеки для местного населения также влияет на ликвидность. Если при выборе региона человек следовал предыдущим пунктам — покупателем, вероятнее всего, станет гражданин страны. А местному населению приобретать недвижимость намного выгоднее, если ставки по ипотеке будут разумными», — заключил Морозов.

После того, как человек определился со страной — важно выделить те регионы, которые привлекают больше инвестиций (особенно иностранных), посоветовал эксперт. Он уточнил, что именно в таких регионах население будет богатеть, инфраструктура — развиваться, соответственно и запрос на улучшение жилищных условий станет выше.

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