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В Кургане назначили временно исполняющего обязанности главы города

Антон Науменко назначен временно исполняющим обязанности главы Кургана

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Первый заместитель главы города Антон Науменко назначен временно исполняющим обязанности мэра Кургана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

«Временно исполняющим полномочия главы города Кургана назначен первый заместитель главы города Кургана Антон Науменко», — поделились в администрации Кургана.

Предыдущая временно исполняющая обязанности главы Кургана Юлия Гурьянова ушла в отставку через несколько дней. Она сменила на посту временно исполняющую обязанности главы Кургана Анастасию Аргышеву. В администрации города говорили, что Гурьянова хорошо проявила себя в проведении эвакуационных мероприятий на фоне паводков.

30 апреля уровень воды в реке Тобол в Кургане опустился ниже опасного — до 843 см. Вода в Курганской области постепенно отступает от населенных пунктов.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал число пострадавших от паводка в регионе.

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