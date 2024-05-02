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Павел Воля пошутил, что назовет третьего ребенка Зурабом

Комик Павел Воля заявил, что он и Утяшева еще не выбрали имя для третьего ребенка

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Шоумен и комик Павел Воля заявил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что он и его жена Ляйсан Утяшева еще не выбрали имя для третьего ребенка.

Воля и Утяшева уточнили, что позаботятся о том, как назвать третьего малыша, когда тот родится. Пока телеведущая даже не беременна.

«Друзья мои, давайте мы сначала родим, а потом уже представим Зураба миру», — рассказал артист.

В апреле Утяшева рассказала, что хочет третьего ребенка. Телеведущая и артист планируют завести еще одного малыша «на ежедневной основе».

Ляйсан Утяшева и Павел Воля поженились в 2012 году. Шоумен сделал предложение спортсменке, когда она готовила борщ на кухне. Как рассказывала телеведущая, в тот момент она чистила картошку и совсем не ожидала предложения руки и сердца. В 2013 году Ляйсан родила сына Роберта. В 2015-м Утяшева стала мамой во второй раз. У пары появилась дочь София.

В декабре 2023 года Ляйсан Утяшева пошутила, что ее муж Павел Воля изменяет ей с пюре. Телеведущая призналась, что никогда не может угодить супругу с этим блюдом.

Ранее Жасмин подарила сыну квартиру на свадьбу.

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