Новосельцев назвал 2DROTS основой Медиалиги и заявил о спаде «Амкала»

Бывший футболист «Зенита», «Ростова» и сборной России Иван Новосельцев в интервью «Газете.Ru» назвал главных фаворитов пятого сезона Медийной футбольной лиги (МФЛ).

«2DROTS был и остается топом, этот клуб — основа Медиалиги. Что касается «Амкала», то он имеет высокий статус в лиге и большую аудиторию, но сейчас находится в процессе перестройки — спад происходит еще с прошлого сезона, так что будем наблюдать.

К этим двум командам добавим «Родину Медиа», Broke Boys, «Титан» и, конечно, ФК «10» — это мой список фаворитов сезона», — сказал Новосельцев.

Также бывший защитник «Зенита» пожелал ФК «10» победы в пятом сезоне Медиалиги. С апреля по июль 2023 года Новосельцев занимал в этой команде должность главного тренера и руководил клубом в третьем сезоне МФЛ, а также на Московском кубке селебрити.

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