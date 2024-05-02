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Новосельцев назвал 2DROTS основой Медиалиги и заявил о спаде «Амкала»

Новосельцев заявил, что спад «Амкала» длится еще с прошлого сезона

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Из личного архива Ивана Новосельцева

Бывший футболист «Зенита», «Ростова» и сборной России Иван Новосельцев в интервью «Газете.Ru» назвал главных фаворитов пятого сезона Медийной футбольной лиги (МФЛ).

«2DROTS был и остается топом, этот клуб — основа Медиалиги. Что касается «Амкала», то он имеет высокий статус в лиге и большую аудиторию, но сейчас находится в процессе перестройки — спад происходит еще с прошлого сезона, так что будем наблюдать.

К этим двум командам добавим «Родину Медиа», Broke Boys, «Титан» и, конечно, ФК «10» — это мой список фаворитов сезона», — сказал Новосельцев.

Также бывший защитник «Зенита» пожелал ФК «10» победы в пятом сезоне Медиалиги. С апреля по июль 2023 года Новосельцев занимал в этой команде должность главного тренера и руководил клубом в третьем сезоне МФЛ, а также на Московском кубке селебрити.

Ранее экс-игрок сборной России высказался о медиаклубе Мусагалиева и Дорохова.

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