Российский суд вынес приговор агенту СБУ за шпионаж и диверсии

Российский военный суд приговорил агента Службы безопасности Украины (СБУ) Сергея Кармазина к 25 годам заключения. Об этом сообщает ТАСС.

Украинского гражданина признали виновным в шпионаже, осуществлении диверсии и подготовке теракта в Московском регионе.

Суд отметил, что шесть лет осужденный должен будет отбыть в тюрьме, а остальные 19 — в колонии строгого режима. Кроме того, Кармазина оштрафовали на 700 тыс. рублей.

В начале марта сообщалось, что дело Кармазина рассматривают в закрытом режиме. В пресс-службе Второго Западного окружного военного суда отмечали, что его материалам присвоен гриф «совсекретно».

Дело против Кармазина, которого обвинили в шпионаже и подготовке теракта в Подмосковье, поступило в суд в феврале. В обвинительном заключении говорилось, что 46-летний агент СБУ вел шпионскую деятельность и обучение для проведения диверсии. Ему также вменяли участие в террористическом сообществе, два эпизода диверсий, приготовление к теракту, прохождение обучения для террористической деятельности, а также незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств.

В правоохранительных органах установили, что у Кармазина был куратор. Им оказался гражданин Украины Александр Калачев — он объявлен в федеральный розыск.

Ранее россиянина осудили за госизмену, совершенную в подростковом возрасте.