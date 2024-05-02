В РФ снизилась заболеваемость ВИЧ

В 2023 году заболеваемость ВИЧ в России снизилась на 4,6%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора «Профилактический эффект лечения больных ВИЧ-инфекцией в России».

Отмечается, что на 100 тысяч человек носителями ВИЧ являются 40 человек. При этом в 2023 году врачам не удалось спасти 34 254 ВИЧ-инфицированных, что на 0,5% меньше, чем в 2022 году. Также число новых случаев заражения ВИЧ в 2023 году составило 58 397. Более четверти людей (28,3%), у которых выявили ВИЧ, не встали на учет в диспансере, и за ними никто не наблюдает. К ним, как правило, относятся наркоманы, люди, которые не знают о своем диагнозе, а также те, кто боится вставать на учет, так как их диагноз может стать достоянием общественности.

Авторы публикации полагают, что снижение уровня заболеваемости ВИЧ в России может быть связано с профилактическим эффектом от антиретровирусной терапии (АРТ).

До этого эксперт Роспотребнадзора Дмитрий Киреев заявил, что ВИЧ-инфекцией в России чаще заражаются мужчины.

Ранее газета The Guardian писала, что у трех женщин диагностирован ВИЧ после прохождения процедур в нелицензированном медицинском спа-центре Нью-Мексико.