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Фермеры въехали в центр Кишинева на сельхозтехнике, требуя отмены штрафов

РИА Новости: фермеры вывезли в центр Кишинева сельхозтехнику, требуя отмены штрафов

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Михай Карауш/РИА Новости

Фермеры на сотнях единиц сельхозтехники въехали в Кишинев и начали активную фазу протеста. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным корреспондента агентства, перед тем как въехать в Кишинев, в действия манифестантов вмешалась полиция, потребовав от них освободить проезжую часть. Между правоохранителями и фермерами началась потасовка и протестующих оттеснили. Нескольким колоннам при этом удалось заехать в город.

Как рассказал один из лидеров ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь, в обычном «зеленом коридоре», чтобы было сопровождение полиции, и не возникало хаоса в городе, фермерам было отказано.

«Нас не пытаются даже услышать, премьер внезапно уехал из города, встречаться с победителем местных выборов в Калараше. Это сейчас важно руководству страны, а не мы. Печально», — сказал корреспонденту агентства фермер из Фалештского района Ион Бытка.

Протестующие требуют от правительства ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых, а также увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи прошлого года и от падения цен на зерновые.

22 ноября пресс-служба полиции Молдавии сообщала, что протестующие молдавские фермеры на тракторах перекрыли один из въездов в Кишинев. По информации ведомства, дорожное движение перекрыто на Хынчештском шоссе на одном из въездов в столицу Молдавии.

До этого сообщалось, что фермеры Европы опасаются конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции со стороны Украины при вступлении этой страны в Европейский союз. Также опасение вызывает вероятная необходимость восстанавливать сельское хозяйство Украины после завершения конфликта, что потребует больших финансовых вложений и только увеличит производство продуктов на Украине.

Ранее на Украине заявили, что готовы к торговым конфликтам внутри Евросоюза.

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