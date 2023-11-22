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В Словакии на время разблокировали пункт пропуска на границе с Украиной

Словацкие грузоперевозчики разблокировали пункт пропуска на границе с Украиной

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Shutterstock

Словацкие грузоперевозчики временно разблокировали пункт пропуска «Вышне-Немецке» — «Ужгород» на границе с Украиной. Об этом сообщает официальный спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в интервью украинским СМИ.

«В ходе взаимодействия с представителями пограничной полиции Словацкой Республики получена информация о временном снятии блокировки движения для грузовиков в пункте пропуска «Вышне-Немецке», — заявил Демченко.

Он не уточнил, как долго пункт пропуска будет работать, отметив, что в очереди на этом КПП в направлении Украины стоят около 350 грузовых автомобилей.

До этого в Словакии на границе с Украиной неизвестные перекрыли движение для грузовых автомобилей.

Отмечается, что проезд для грузовиков заблокирован рядом с пропускным пунктом «Вышне Немецкое — Ужгород». При этом Братислава официально не уведомляла Киев о возможной блокировке границы, а также о присоединении словацких перевозчиков к польским дальнобойщикам в их акции протеста.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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