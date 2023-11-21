Курс доллара опустился ниже 88 рублей

Курс рубля в начале торгов на Московской бирже повышался к доллару и евро, но снижался к китайскому юаню. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи.

Курс доллара и евро опускался ниже отметок в 88 и 96 рублей впервые с 30 июня.

В дальнейшем курс американской валюты расчетами «завтра» по состоянию на 7:18 мск снижался на 36 копеек и установился на уровне 88,04 рубля. Курс европейской валюты снижался на 19 копеек, до 96,51 рубля, китайской — повышался на 1 копейку, до 12,33 рубля.

Накануне сообщалось, что Центральный Банк России установил на 21 ноября официальный курс доллара на уровне 88,4954 рубля, что на 63 копейки ниже предыдущего показателя.

Также аналитик инвестиционной компании «Алор Брокер» Андрей Эшкинин рассказал «Газете.Ru», что российский рубль до конца года сможет продолжить рост в текущих условиях, укрепившись еще примерно на 2-4 рубля.

Ранее в МИД России заявили, что доллар США перестает лидировать в мире.