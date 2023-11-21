Министерство финансов ФРГ заблокировало почти все бюджетные ассигнования

Министерство финансов Германии, ознакомившись с решением конституционного суда страны о неправомерности перераспределения старых невостребованных кредитных средств, приняло решение заморозить почти все бюджетные ассигнования. Об этом, ссылаясь на конфиденциальный документ минфина, разосланного всем ведомствам страны, сообщает журнал Spiegel.

Замораживание лимитов коснется бюджетов почти всех министерств. Чтобы в дальнейшем избежать излишней нагрузки на бюджет дополнительные выплаты будут возможны лишь в исключительных случаях и только после одобрения федеральным министерством финансов.

Такие меры, в частности, коснутся финансирования усилий правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество. Отмечается, что замораживание не будут применяться к таким конституционным органам, как бундестаг, бундесрат и федеральный конституционный суд.

Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что правительству предстоит найти другие средства для финансирования модернизации экономики и инфраструктуры. Ранее конституционный суд ФРГ запретил кабинету министров тратить €60 млрд, переброшенные из антиковидного фонда на экологические проекты.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.