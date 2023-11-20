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Клиенты МТС смогут получить второй смартфон в подарок при покупке Xiaomi

МТС запустила акцию при покупке смартфонов

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Shutterstock

Цифровая экосистема МТС запустила новое предложение, сообщает пресс-служба компании. При покупке смартфонов Xiaomi клиенты МТС смогут получить второй смартфон в подарок и другие бонусы.

Воспользоваться предложением можно в любом магазине МТС, а также онлайн во всех регионах присутствия розничной сети.

При покупке смартфонов Redmi Note 12S или 12 Pro с тарифом «МТС Больше» покупатели получают в подарок смартфон - Redmi 9A, шесть месяцев бесплатной связи и шесть месяцев подписки МТС Premium для семьи.

Кроме того, в акции также участвуют модели Redmi 12 и 12C, при покупке которых клиенты получают беспроводные наушники или смарт-браслеты, а также три месяца бесплатной связи и подписки МТС Premium для семьи.

«Мы регулярно анализируем предпочтения наших покупателей, чтобы предложить им уникальные возможности. Сегодня смартфоны Xiaomi входят в топ-3 популярных брендов в России, поэтому с учетом приближающихся новогодних праздников второй смартфон и бесплатная возможность пользоваться всеми преимуществами экосистемы МТС – станут хорошим подарком для наших клиентов», — отметил генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

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