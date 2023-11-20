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Эксперт объяснил, почему юань вытесняет доллар в России

Доцент Кузенцов: юани стали привлекательны из-за дешевизны для банков

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Depositphotos

Китайская валюта становится все более привлекательной для российского бизнеса. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам доцента кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николая Кузнецова, объем кредитов в юанях в крупнейших банках страны с начала года вырос в разы. Аналитик считает, что компании, ведущие внешнеэкономическую деятельность, нуждаются в валютных займах для расчетов с иностранными партнерами.

«Перед таким бизнесом всегда стоит дилемма: взять рублевый кредит и на него потом купить валюту для расчетов с зарубежными партнерами или сразу оформить кредит в валюте. В первом случае существует внутристрановой риск, во втором — риск девальвации рубля, когда придется отдавать гораздо больше», — поясняет экономист.

С учетом резкого подорожания рублевых кредитов на фоне повышения ключевой ставки ЦБ юаневые займы оказываются более выгодными. К тому же, по словам Кузнецова, российским банкам проще и дешевле работать с китайской валютой. Так, в Альфа-банке их объем вырос почти в 1,8 раза, в Росбанке — более чем в два раза, в Сбербанке — более чем в десять раз.

Юани привлекательны еще и потому, что доля КНР в импорте России близится к 40%. «С этой точки зрения интерес к китайской валюте со стороны российского бизнеса вполне естественен», — считает эксперт.

При этом юаневые кредиты пока непопулярны среди населения. «Все помнят, как обожглись ипотечные заемщики на валютной ипотеке. Повторения нам не нужно, тем более в такое непростое время», — подчеркнул Кузнецов.

До этого была названа сумма, которую россияне задолжали микрокредитным организациям.

Ранее в Банке России спрогнозировали падение темпов розничного кредитования.

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