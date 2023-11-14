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Курс доллара опустился ниже 91 рубля впервые с июля

Курс доллара опустился ниже 91 рубля впервые с 28 июля

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Игорь Руссак/РИА Новости

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 91 рублей впервые с 28 июля 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами «завтра» на 14:03 мск снижался на 96 коп., до 90,93 руб., евро – на 49 коп., до 96,156 руб., юаня – на 9 коп., до 12,45 руб.

Ранее Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка, заявил, что продажа экспортерами валютной выручки оказывает ключевое влияние на укрепление рубля. Экспортеры уже продают валюту в соответствии с параметрами, тем самым увеличив предложение долларов и евро на рынке.

Это превысило спрос со стороны импортеров. Когда предложение валюты больше спроса, курс рубля, как правило, растет. Аналитик отметил, что в октябре росту рубля способствовали также высокие нефтегазовые налоги и выплата квартального налога на прибыль. Повышение ключевой ставки Центробанком на 200 базисных пунктов также поддержало рубль.

Эксперт «БКС-экспресс» Дмитрий Бабин в свою очередь считает, что рубль после кратковременного ослабления на старте торгов вернул ускоренную восходящую динамику. Благодаря высоким ценам на нефть, жесткой политике ЦБ и валютному контролю рыночный баланс смещается в пользу дальнейшего укрепления рубля. Юань и гонконгский доллар теряют против рубля примерно столько же, сколько доллар США. Индекс гособлигаций RGBI после роста неделей ранее активно снижается, растеряв достижения.

Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам» отметил, что за последние шесть недель рубль неуклонно укрепляется благодаря продажам валютной выручки экспортерами в связи с налоговым периодом и введенной ЦБ обязательной продажей 80% выручки. Однако этот фактор ослабевает. Укрепление рубля создаст предпосылки для его ослабления после возобновления Банком России покупок валюты для Минфина в соответствии с бюджетным правилом на фоне роста нефтегазовых доходов. Повышение процентной ставки также поддерживает рубль за счет снижения импорта. Эксперт прогнозирует диапазон 90-95 рублей за доллар до конца года, но отмечает возможность дальнейшего усиления рубля.

До этого эксперт допустил дальнейшее укрепление рубля.

Ранее инвестстратег объяснил резкое укрепление курса рубля после решения ЦБ.

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