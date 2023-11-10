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Минсельхоз поддержал идею об онлайн-продаже вина в России

Замглавы Минсельхоза Афонина заявила о поддержке идеи об онлайн-продаже вина

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Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Минсельхоз России выразил поддержку идеи разрешения онлайн-продажи вина в стране, заявила замглавы министерства Марина Афонина. Об этом пишет РИА Новости.

Чиновница отметила, что министерство полностью поддерживает данную инициативу и вместе с Минфином работало над законопроектом, который предусматривал проведение эксперимента по продаже отечественного вина через «Почту России». Это было объявлено в рамках выступления на Российском винодельческом форуме.

Но законопроект, касающийся эксперимента по онлайн-торговле российским вином с использованием «Почты России», был снят с планируемого в июне рассмотрения Госдумы и перенесен на неопределенный срок.

Один из инсайдерских источников в отрасли сообщил РИА Новости о возможном переносе онлайн-продажи алкоголя. Причиной такого решения может быть недовольство маркетплейсов, которые считают несправедливым то, что только «Почта России» имеет возможность осуществлять такие продажи.

Министерство финансов РФ в настоящее время обсуждает этот вопрос с министерством здравоохранения в контексте легализации онлайн-торговли алкоголем. Финансовое ведомство стремится очистить рынок от нелегальной торговли этим товаром, поскольку оно видит значительные объемы такой незаконной деятельности в сети. Однако министерство здравоохранения опасается, что это может привести к увеличению доступности алкоголя, включая несовершеннолетних. Министерство финансов поясняет, что предлагает регулировать онлайн-продажу алкоголя по аналогии с офлайн-магазинами, например, сделать обязательным предъявление паспорта покупателем курьеру, который доставляет заказ.

Кроме того, замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов в октябре в интервью РИА Новости заявил, что вопрос онлайн-торговли алкоголем в настоящее время не является приоритетным для России. Однако если такой механизм заработает, министерство промышленности и торговли считает целесообразным ограничить участие только российского вина и ограниченного числа продавцов.

Ранее кардиолог рассказал, правда ли алкоголь может быть полезен для организма.

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