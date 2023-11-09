Правительство увеличит поддержку программ льготного кредитования

Правительство РФ дополнительно выделит 95 млрд рублей на поддержку льготных ипотечных программ, заявил премьер Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Сегодня на исполнение программ льготного кредитования направим дополнительно 95 млрд рублей», — сказал глава правительства. По его словам, кабмин реализует широкий комплекс мер по обеспечению граждан жильем, в том числе системно поддерживает льготное ипотечное кредитование.

Кроме этого Мишустин отметил, что в этом году россиянам будет выдано порядка 700 тысяч льготных ипотек. Власти стремятся сохранить программу субсидирования ставок по кредитам на уровне 7% годовых.

До этого ЦБ РФ и Минстрой выразили обеспокоенность доступностью жилья для граждан. По словам директор департамента финансовой стабильности Центробанка РФ Елизаветы Даниловой, размер квартир, по силам приобрести россиянам, не увеличивался, несмотря на дешевеющие ипотечные ставки.

Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, в свою очередь, предложил изучить факторы, влияющие на цену 1 кв.м, цель — повысить доступность. Минстрой намерен обсудить проблему с ЦБ, Минфином, антимонопольщиками и регионами. Цель — оценить затраты на строительство и рентабельность проектов.

Ранее в 56 российских регионах цены на новостройки обновили исторический максимум.