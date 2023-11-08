Комитет палаты представителей США поддержал законопроект о передаче Украине активов РФ

Комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса одобрил законопроект, предоставляющий президенту США право конфисковывать суверенные российские активы. Также законопроект предусматривает передачу этих активов в пользу Украины и международных организаций, пишет РИА Новости.

Государственному секретарю предоставляются полномочия для предоставления дополнительной помощи Украине с использованием активов, конфискованных из Центрального Банка Российской Федерации или других иностранных активов Российской Федерации, говорится в тексте документа.

Принятие решения о конфискации суверенных российских активов, находящихся под юрисдикцией США, будет лежать в компетенции американского президента. Затем конфискованные средства будут размещены на специальном «фонде поддержки Украины».

Согласно законопроекту, «все права, права собственности и доходы от конфискованных российских суверенных активов... будут переданы правительству Соединенных Штатов, пока они находятся в фонде поддержки Украины».

Средства, находящиеся в указанном фонде, согласно законопроекту, будут доступны государственному секретарю для «компенсации Украине понесенного ущерба», включая реконструкцию и восстановление, гуманитарную помощь населению и другие цели.

До этого ряд стран Европейского союза (ЕС) выразили обеспокоенность рисками использования замороженных активов Российской Федерации для Украины. Опасения могут осложнить инициативу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.