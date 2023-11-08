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Токаев заявил, что транзит нефти из РФ в КНР через Казахстан превысит 100 млн тонн

Токаев: транзит российской нефти через Казахстан в Китай превысит 100 млн тонн

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Михаил Мокрушин/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что до 2033 года через казахскую территорию будет осуществлен транзит в Китай более 100 млн тонн российской нефти. Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».

Токаев отметил, что Казахстан и Россия давно и успешно сотрудничают в нефтяной сфере. В стране работают такие российские нефтяные компании, как «Лукойл» и «Татнефть».

Президент подчеркнул, что транспортировка нефти через территории Казахстана и России занимает значительную долю в топливно-энергетических комплексах обеих стран. Глава Казахстана отметил, что около 80% казахской нефти экспортируется на внешние рынки через территорию России с помощью Каспийского трубопроводного консорциума.

В свою очередь, российская нефть поставляется в Китай через территорию Казахстана. Токаев заявил, что период до 2033 года планируется осуществить транзит в КНР более 100 млн тонн нефти из России.

Ранее сообщалось, что власти Казахстана готовы рассмотреть увеличение поставок нефти в Узбекистан при наличии лучших условий по цене со стороны Ташкента.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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