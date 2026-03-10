Зацепин о работах над музыкой к «Тайне третьей планеты»: «Подарок судьбы»

Композитор Зацепин заявил, что имел полную свободу во время работы над «Тайной третьей планеты»

Композитор Александр Зацепин признался в беседе с ТАСС, что имел полную творческую свободу во время работы над музыкой к мультфильму «Тайна третьей планеты».

По словам Зацепина, режиссер Роман Качанов (признан в РФ иностранным агентом) не ограничивал его работу и просил делать так, как композитор бы посчитал нужным. Артист признался, что это позволило создать необычное звучание, которое хорошо соответствовала настроению фантастического мультфильма.

«Это был для меня подарок судьбы», — поделился музыкант.

10 марта Александру Зацепину исполнилось 100 лет. В честь юбилея канал «Мосфильм. Золотая коллекция» устроил ТВ-марафон отечественных кинохитов, в которых звучит его музыка. Зрители смогут посмотреть фильмы Леонида Гайдая «За спичками», «Бриллиантовая рука», «Операцию «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказскую пленницу», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Не может быть!».

В 23:30 телеканал покажет документальный фильм «Гуд бай, Америка. Композитор Зацепин».

