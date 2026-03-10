Размер шрифта
Россиянин незаконно спилил дерево и погубил родную мать

В Подмосковье пенсионерку придавило деревом, которое срубил ее сын
В Московской области мужчина случайно погубил свою мать, когда пилил дерево, стало известно mk.ru.

Инцидент произошел в октябре прошлого года в одном из садовых товариществ в городе Озеры. 42-летний дачник без разрешения решил срубить березу, растущую за пределами его участка, воспользовавшись бензопилой.

Во время работ рядом находилась его 68‑летняя мать. При падении дерево прижало женщину, что привело к трагическим последствиям. Ее сына привлекли к уголовной ответственности по двум статьям, в том числе — за незаконную вырубку деревьев.

Озерский городской суд приговорил виновного к шести месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка в пользу государства. Однако он не согласился с приговором и подал апелляцию.

Ранее в Петербурге мигрант отрезал себе ногу, когда спиливал деревья.

 
