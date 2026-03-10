Азербайджан направил гуманитарную помощь в Иран

По поручению президента Ильхама Алиева Азербайджан отправил гуманитарную помощь в Иран. Об этом сообщил агентству АПА директор Департамента контроля за резервами агентства государственных резервов Азербайджана Эмин Гасанзаде.

По его словам, соседнее государство получило около 30 тонн продовольственных продуктов.

«В состав гуманитарной помощи входят мука, рис, сахар, чай, лекарства и медицинские принадлежности. Автомобили уже отправляются», — поделился Гасанзаде.

8 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора поблагодарил Алиева за то, что он посетил посольство Исламской Республики в Баку и выразил соболезнования в связи с гибелью Верховного лидера страны Али Хаменеи и многих мирных жителей, а также за намерение оказать гуманитарную помощь соседнему государству.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме с гумпомощью Ирану.