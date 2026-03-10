На Западе рассказали об усилиях Франции в целях разоружения «Хезболлы»

Франция предлагала свою помощь в разоружении ливанского движения «Хезболла» в целях предотвращения более масштабной операции Израиля. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на ливанских чиновников.

«Также предпринимались дипломатические усилия по предотвращению более масштабной израильской операции, при этом Франция предложила помощь в разоружении «Хезболла», — говорится в материале.

До этого официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), генерал Эфи Дефрин заявил, что израильские военные за время операции против шиитского движения «Хезболла» атаковали порядка 700 целей в Ливане.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана, что привело к серьезной эскалации на Ближнем Востоке. В тот же день армия еврейского государства атаковала на юге Ливана инфраструктуру шиитского движения «Хезболла», поддерживаемого Исламской Республикой.

Ранее Франция запросила экстренное проведение СБ ООН на фоне ситуации в Ливане.