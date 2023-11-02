Экономист объяснил опасность дальнейшего повышения ключевой ставки

Вероятность, что Центробанк продолжит повышать ключевую ставку невысока, считает экономист Леонид Холод. Такое решение может быть опасным, так как в долгосрочной перспективе это вызовет рост цен и привете к дефициту денег, пояснил он Общественной Службе Новостей.

Повышение ставки позволяет погасить инфляцию и понизить курс иностранных валют, однако является «обоюдоострым орудием», которое в дальнейшем может привести к негативному эффекту, считает экономист.

«В долгосрочной перспективе вы делаете дороже кредиты и, соответственно, создаете дефицит денег. И, вроде как, давите все вверх», – пояснил он.

По мнению специалиста, ставка в 15% годовых не продержится долго. А если ЦБ вдруг примет решение вновь ее повысить, то оно может объясняться только «уж очень сильной инфляцией».

Из-за «удорожания» кредитов при высокой ключевой ставке жители больше откладывают и копят сбережения, растет интерес к депозитным вкладам. Высокая недоступность денег в стране снижает потребительский спрос и благотворно влияет на инфляцию, замедляя ее, отметил Холод.

Низкая ключевая ставка на фоне доступности кредитов для бизнеса и граждан помогает повышать спрос и больше стимулирует экономику, подчеркнул он.

Напомним, в прошлую пятницу ЦБ повысил ключевую ставку до 15% годовых. Аналитики назвали это решение ожидаемым, подчеркнув, что оно не отразится на курсе рубля.

На фоне повышения ставки российские банки начали отказывать гражданам в ипотечном кредитовании. Эксперты отмечают, что такая ситуация не только снизит доступность ипотечных кредитов, но и активизирует альтернативные варианты покупки жилья без участия кредитных организаций.