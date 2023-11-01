Россиянам рассказали, как снизить ставку по ипотеке

Несмотря на последовательное увеличение ключевой ставки ЦБ РФ, у россиян осталось несколько способов снизить процент по ипотеке. Об этом рассказали «Газете.Ru» в компании «Жилфонд».

Одним из способов является покупка у банка скидки к ставке. «Сегодня воспользоваться скидкой на ставку предлагают уже несколько банков. При этом по данным наших ипотечных брокеров, доля таких сделок в ряде регионов достигает 50-80% от общего числа сделок», — рассказал директор «Жилфонда» Александр Чернокульский.

Как ожидают риелторы, количество сделок на вторичном рынке с оформлением дисконта на ставку продолжит рост, учитывая последнее повышение ключевой ставки ЦБ до 15% и вероятность приблизиться к ставке в 20% по обычным ипотечным программам, считают в компании.

Суть программы – при оформлении кредита можно единовременно заплатить банку комиссию за снижение ставки на 3-10 п.п. на весь срок или на согласованный период. Сумму комиссии предлагается включать в кредит.

По словам Чернокульского, эта программа – «инструмент долгосрочного инвестирования». В случае если у человека есть накопления в 1 млн рублей, то при покупке квартиры за 3 млн руб. можно внести 300 тыс. руб. первоначального взноса, а не 1 млн, оставшиеся 700 тыс. руб. эксперт предлагает потратить на скидку к ставке и получить в итоге 20-летнюю ипотеку с комфортным платежом. Эксперт отметил, что скидка выгодна при сроке выплат более 10 лет и отсутствии планов досрочного погашения.

На рынке появляются и другие продукты, такие как продажа старой ипотеки — при покупке недвижимости на вторичном рынке можно переоформить на себя ипотечный договор продавца; еще одна новинка — программа аренды квартиры с последующим правом выкупа. Дело в том, что, несмотря на повышение ключевой ставки, недвижимость остается интересным для россиян вариантом инвестиций. А в борьбе за клиента банки будут развивать дополнительные инструменты, которые позволят людям получить интересные условия по ежемесячному платежу, подытожил эксперт.

До этого стало известно, сколько россиян не сможет взять ипотеку из-за решения ЦБ.

Ранее ЦБ поднял ставку до 15% годовых.