Власти Британии разрешили Потанину участвовать в процессе по делу о разводе

Власти Великобритании выдали разрешение российскому бизнесмену, главе «Норильского никеля» Владимиру Потанину для участия его адвокатов в судебном процессе в Лондоне по делу о разводе. Об этом в ходе слушаний в Верховном суде Соединенного Королевства сообщил адвокат и барон Эдвард Фолкc, который представляет интересы предпринимателя, передает ТАСС.

По его словам, Потанин «смог быть юридически представлен» в суде после получения специального разрешения от Управления по осуществлению финансовых санкций Британии.

31 октября в Верховном суде страны стартовали слушания по делу о разделе имущества между Потаниным и его экс-женой Натальей. Слушания завершатся 1 ноября. Судебное решение будет оглашено позднее.

Потанин находится под санкциями Великобритании и США.

В конце 2019 года Высокий суд Лондона отказался признавать иск бывшей жены Потанина Натальи подсудным из-за того, что иск о разделе имущества бывших супругов был рассмотрен в России. Апелляционный вердикт на решение Высокого суда Лондона вынес нижестоящий суда Англии и Уэльса.

В 2017 году экс-супруга Потанина обжаловала снижение судом требований к бизнесмену.

Ранее Владимир Потанин заявил, что у России есть прививка от конфискации активов.