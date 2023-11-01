Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Власти Британии разрешили Потанину участвовать в процессе по делу о разводе

Британия выдала разрешение Потанину для участия в процессе по делу о разводе

close
100%
«Интеррос»

Власти Великобритании выдали разрешение российскому бизнесмену, главе «Норильского никеля» Владимиру Потанину для участия его адвокатов в судебном процессе в Лондоне по делу о разводе. Об этом в ходе слушаний в Верховном суде Соединенного Королевства сообщил адвокат и барон Эдвард Фолкc, который представляет интересы предпринимателя, передает ТАСС.

По его словам, Потанин «смог быть юридически представлен» в суде после получения специального разрешения от Управления по осуществлению финансовых санкций Британии.

31 октября в Верховном суде страны стартовали слушания по делу о разделе имущества между Потаниным и его экс-женой Натальей. Слушания завершатся 1 ноября. Судебное решение будет оглашено позднее.

Потанин находится под санкциями Великобритании и США.

В конце 2019 года Высокий суд Лондона отказался признавать иск бывшей жены Потанина Натальи подсудным из-за того, что иск о разделе имущества бывших супругов был рассмотрен в России. Апелляционный вердикт на решение Высокого суда Лондона вынес нижестоящий суда Англии и Уэльса.

В 2017 году экс-супруга Потанина обжаловала снижение судом требований к бизнесмену.

Ранее Владимир Потанин заявил, что у России есть прививка от конфискации активов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий