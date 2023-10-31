Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Курс доллара опустился до 92 руб. впервые с августа

Курс доллара на Мосбирже опустился до 92 руб. впервые со 2 августа

close
100%
РИА Новости

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 92 руб. впервые со 2 августа 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

По состоянию на 9:59 (мск), американская валюта снижалась до 92 руб. (-0,92%).

К 10:03 (мск) доллар замедлил снижение, находясь на уровне 92,15 руб. (-0,77%).

В это же время евро опустился до 97,87 руб., потеряв 0,79%.

Китайский юань находился на отметке в 12,55 руб. (-0,71%).

В конце октября финансист Александр Лосев заявлял, что в ближайшее время россиян ждет снижение курса доллара на фоне указа президента России о продаже валютной выручки. Он отмечал, что дальнейший прогноз зависит от динамики торгового и платежного баланса страны.

До этого аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин заявлял, что покупка долларов на фоне укрепления курса рубля может быть преждевременной. Не исключено, что российская валюта продолжит повышаться к американской, и до конца года доллар будет стоить 90-96 руб.

Ранее инвестстратег объяснил резкое укрепление курса рубля после решения ЦБ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий