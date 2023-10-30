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Назначен новый гендиректор «ИКС холдинга»

Гендиректором «ИКС Холдинга» стал Алексей Белов

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ИКС Холдинг

Российская технологическая группа «ИКС холдинг» назначила новым гендиректором Алексея Белова. Об этом сообщила пресс-служба IT-компании.

«Новым генеральным директором «ИКС холдинга» назначен Алексей Белов», — отметили в сообщении.

В компании уточнили, что Белов работает в группе с момента ее основания, то есть с 2018 года. С января 2022 года он занимал должность первого заместителя и руководителя аппарата гендиректора.

В сообщении отмечается, что «ИКС холдинг» с новым руководителем продолжит модель развития, заложенную ее основателем Антоном Черепенниковым, которая строится на принципах соучастия компаний группы при сохранении операционной самостоятельности.

«ИКС холдинг» объединяет ГК Yadro, поставщиков оборудования для системы «Цитадель» и «Криптонит», компанию по запуску низкоорбитальных спутников «Бюро 1440» и другие.

До этого газета «Коммерсантъ» писала, что российские власти изучают обновленный вариант дорожной карты развития перспективных стандартов мобильной связи в России. По информации издания, кроме «Ростелекома» и «Ростеха» могут привлечь для разработки проекта развития мобильной связи «ИКС Холдинг», «Сколтех» и другие организации.

Ранее сообщалось, что Черепенников был единоличным акционером холдинга — он выкупил его у USM Алишера Усманова в 2022 году.

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