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Продавцы воздушных шаров пожаловались на подорожание гелия

Гелий для шаров подорожал в три раза из-за сокращения импорта и дефицита в РФ

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Depositphotos

По данным продавцов, стоимость гелия для наполнения воздушных шаров в России за год выросла почти в 3 раза. Об этом сообщает Об этом сообщает BFM.ru.

За последний год стоимость гелия для наполнения воздушных шаров в нашей стране увеличилась почти в 3 раза. Как сообщают опрошенные СМИ представители сферы развлечений и продавцы шаров, если год назад галлон гелия для ивент-индустрии стоил около 10 тысяч рублей, то сейчас его цена достигла 26-30 тысяч.

По словам экспертов, основной причиной столь резкого подорожания гелия стало сокращение его импортных поставок в Россию на фоне санкций и текущих ограничений. При этом отечественные производители пока не могут полностью закрыть имеющийся спрос на этот газ, особенно со стороны сферы развлечений и продавцов воздушных шаров.

Как следствие, выросли в цене и сами шары, наполненные гелием – примерно в 1,5-2 раза по сравнению с прошлым годом. А некоторые продавцы вообще перестали их закупать из-за cтоимости гелия.

По оценкам аналитиков, в ближайшее время кардинально исправить ситуацию вряд ли удастся, несмотря на усилия российских производителей по наращиванию мощностей. Поэтому продавцы рекомендуют заказывать воздушные шары на предстоящие праздники заблаговременно.

До этого стало известно, какие лекарства в России резко выросли в цене с начала года.

Ранее россиянам объяснили, почему подорожал ремонт.

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