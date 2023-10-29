Продавцы воздушных шаров пожаловались на подорожание гелия

По данным продавцов, стоимость гелия для наполнения воздушных шаров в России за год выросла почти в 3 раза. Об этом сообщает Об этом сообщает BFM.ru.

За последний год стоимость гелия для наполнения воздушных шаров в нашей стране увеличилась почти в 3 раза. Как сообщают опрошенные СМИ представители сферы развлечений и продавцы шаров, если год назад галлон гелия для ивент-индустрии стоил около 10 тысяч рублей, то сейчас его цена достигла 26-30 тысяч.

По словам экспертов, основной причиной столь резкого подорожания гелия стало сокращение его импортных поставок в Россию на фоне санкций и текущих ограничений. При этом отечественные производители пока не могут полностью закрыть имеющийся спрос на этот газ, особенно со стороны сферы развлечений и продавцов воздушных шаров.

Как следствие, выросли в цене и сами шары, наполненные гелием – примерно в 1,5-2 раза по сравнению с прошлым годом. А некоторые продавцы вообще перестали их закупать из-за cтоимости гелия.

По оценкам аналитиков, в ближайшее время кардинально исправить ситуацию вряд ли удастся, несмотря на усилия российских производителей по наращиванию мощностей. Поэтому продавцы рекомендуют заказывать воздушные шары на предстоящие праздники заблаговременно.

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