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В Самаре два офицера ФСБ оказались на скамье подсудимых

Два офицера УФСБ по Самарской области предстанут перед судом из-за взяток

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

Два офицера УФСБ по Самарской области предстанут перед судом из-за взяток от местного бизнесмена, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральный окружной военный суд.

Под следствием находятся офицеры службы собственной безопасности ФСБ, капитан Иван Гудков и подполковник Михаил Горбунов.

«В суд поступили материалы уголовного дела М.В. Горбунова и И.Н. Гудкова. Дата заседания по нему пока не назначена», — указано в сообщении.

В суде уточняют, что подполковнику Горбунову вменяются три эпизода ст. 290 УК РФ (получение взятки), а также два эпизода ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Его коллеге, капитану Гудкову предъявлены обвинения по одному эпизоду, связанному с получением взятки в особо крупном размере, а также по трем эпизодам ст. 291.1 УК РФ (посредничество при даче взятки).

Взятки офицеры ФСБ получали от самарского предпринимателя Максима Жданова взамен за помощь в решении проблем с полицией. Против него также возбуждено уголовное дело по факту дачи взяток.

Все подсудимые свою вину не признают.

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