В России назвали предел возможного роста цен на газ в ЕС

Цены на газ в Европе находятся под влиянием геополитики, однако их потенциал роста ограничен уровнем $650-700 за тысячу кубометров в текущих условиях. Об этом сообщает «Прайм» по ссылкой на эксперта рынка Дмитрия Скрябина.

По его словам, ценовая динамика обусловлена эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и угрозами срыва поставок СПГ, в том числе из Катара и Австралии. В случае дальнейшего обострения ситуации цены продолжат расти.

Однако, по мнению Скрябина, их потенциал ограничен отметкой $650-700 за тысячу кубометров, так как затем в Европе начнут использовать более дешевый газ из хранилищ. Средняя цена газа в Европе в третьем квартале составила $380, в сентябре достигнув $408,5. В октябре рост продолжился, в пятницу котировки впервые с марта преодолели отметку $600.

До этого цены резко выросли весной 2022 года, зимой превысили $2000, а в начале весны достигли исторического максимума в $3892 на фоне ожиданий запрета на российские поставки.

Ранее эксперт рассказал, как кризис в Европе может повлиять на экономику РФ.

В начале октября глава ЕЦБ раскритиковала экономическую модель Европы.