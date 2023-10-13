Путин призвал к расширению в СНГ расчетов в нацвалютах

Странам СНГ стоит шире использовать национальные валюты во взаимных расчетах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите объединения в Бишкеке. Его слова передало ТАСС.

«Важным инструментом для дальнейшего наращивания торговых операций и инвестиционных потоков считаем создание устойчивой и независимой от внешнего влияния финансовой инфраструктуры», — добавил российский лидер.

Переход на использование национальных валют в расчетах стал трендом на региональном уровне, однако экономических предпосылок для дедолларизации глобальной экономики пока немного. Об этом в интервью «Газете.Ru» накануне Восточного экономического форума заявил старший банкир госкорпорации ВЭБ.РФ, бывший заместитель министра финансов России Сергей Сторчак.

Самый крупный проект перехода на нацвалюты, в котором участвует Россия — выполнение заданий, поставленных в «дорожной карте», согласованной в 2022 году главами правительств стран — членов Шанхайской организации сотрудничества, сказал Сторчак. В нее входят Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Узбекистан, Таджикистан. Всего намечено проведение порядка 20 мероприятий в период с осени 2022 по 2025 год включительно, уточнил банкир. Для этого сформирована рабочая группа, в состав которой вошли специалисты Минфинов, Центральных банков и представители деловых кругов. Но главное — это наличие заинтересованности у бизнеса, у конкретных хозяйствующих субъектов в развитии практики расчетов в национальных валютах, подчеркнул Сторчак.

Ранее Сторчак заявил, что процесс отказа от доллара не может быть быстрым.