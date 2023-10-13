Активы России заморозят до выплат компенсаций Украине

Российские активы в юрисдикциях стран «Большой семерки» (G7) заморозят до тех пор, пока Украина не получит компенсацию за ущерб. Об этом сообщает агентство ANSA.

В публикации отмечается, что в данном случае речь идет об активах на сумму в $280 млрд.

По словам руководителя Министерства финансов Японии Сюнъити Судзуки, государства G7 продолжат поддерживать украинскую сторону в долгосрочной перспективе, а также помогут в восстановлении страны.

Он добавил, что в переговорах министров финансов и глав Центробанков стран G7 принял участие глава Минфина Украины Сергей Марченко.

До этого стало известно, что США наращивают усилия с целью передачи Украине замороженных на Западе активов России.

«Призывы к Западу перенаправить» на помощь украинскому государству замороженные активы РФ «все чаще звучат» в администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Это происходит на фоне появления «политических преград», мешающих использованию средств западных налогоплательщиков на военную помощь.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.