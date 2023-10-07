Эксперт рассказал, когда начнутся поставки газа в Китай по «Силе Сибири 2»

Россия, предположительно, начнет поставлять газ в Китай по «Силе Сибири 2» после 2030 года, поскольку еще предстоит договориться о цене газа и построить газопровод. Об этом в интервью РИА Новости сказал аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов.

По его словам, если «Газпром» подпишет с китайской CNPC контракт по поставкам газа по «Силе Сибири 2», еще 50 млрд кубометров поступят в Китай.

«Думаю, начало поставок начнется не ранее 2030 года: пока подпишут контракт и построят трубу, пройдет время», – сказал Капитонов.

28 сентября «Газпром» возобновил поставки топлива в Китай после завершения плановых профилактических работ на трубопроводе «Сила Сибири» после приостановки для проведения технических работ.

15 сентября «Газпром» впервые поставил в КНР партию сжиженного природного газа (СПГ) собственного производства, воспользовавшись Северным морским путем. Как рассказали представители компании, отправка топлива по указанному маршруту позволяет существенно сократить сроки доставки ресурсов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Ранее Пекин призвал все заинтересованные государства сотрудничать с Москвой при расследовании диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».