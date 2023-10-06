В России назвали условия укрепления курса рубля к доллару

Курс рубля может укрепиться к доллару и евро при охлаждения кредитного рынка в России. Такой прогноз дал аналитик Bloomberg Economics по России Александр Исаков, его цитирует Telegram-канал «Коммерсантъ FM».

Два основных фактора, которые влияют на курс рубля, — биржевые цены на нефть и уровень рублевых ставок. Если Центробанк РФ поднимет ключевую ставку до 14,5% к марту следующего года, курс доллара вернется к уровню около 90 рублей на горизонте следующих четырех месяцев, считает экономист. Такой сценарий в целом будет соответствовать «ожиданиям денежного рынка», добавил он.

Еще одним способом стабилизации курса рубля аналитик назвал ужесточение нормативов возврата валютной выручки российских экспортеров. Но такая мера поможет только на короткий срок и не окажет значимого влияния на курс в долгосрочной перспективе, сказал Исаков.

На утренних торгах Мосбиржи в пятницу курс доллара поднялся до 101 рубля впервые с 14 августа, а евро — преодолел отметку в 106 рублей. По состоянию на 8:15 доллар достиг 101,5 рубля, евро — до 106,9 рубля. Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов назвал ослабление курса рубля «неадекватным» и пояснил, что оно связано с дефицитом валюты на российском рынке (в том числе из-за запрета на экспорт бензина и дизеля), снижением цен на нефть и проблемами с поступлением в Россию валют недружественных стран.

Ранее аналитик Джиоев спрогнозировал укрепление курса рубля до ₽85 за доллар.