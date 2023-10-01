Байден призвал республиканцев поддержать Украину

Президент США Джо Байден надеется, что американский конгресс одобрит нужную Украине помощь после того, как проект финансирования правительства был утвержден без средств для украинской стороны. Об этом он заявил в ходе своего выступления, сообщается на сайте Белого дома.

«Давайте внесем ясность, я надеюсь, что мои друзья с той стороны (республиканцы. — «Газета.Ru») сдержат свое слово о поддержке Украины. Давайте проголосуем за нее», — сказал он.

Кроме того, Байден выразил надежду, что спикер Палаты представителей Кевин Маккарти выполнит обязательство об обеспечении прохождения законопроекта о необходимой Украине помощи.

1 октября Маккарти заявлял, что собственные интересы США важнее, чем оказание дополнительной помощи Украине. По его словам, сейчас у Белого дома находится в распоряжении более $3 млрд на помощь Украине.

Также в этот же день Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, который не включает помощь Украине.

До этого американский лидер после принятия конгрессом проекта временного финансирования правительства говорил, что страна «ни при каких обстоятельствах» не может позволить себе прекратить оказание дальнейшей помощи Украине.

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