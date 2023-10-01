ЦБ усложнил выдачу займов кредитными потребительскими кооперативами

Банк России ужесточил требования по выдаче жилищных займов кредитными потребительскими кооперативами (КПК) и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами (СКПК) с 1 октября 2023 года, сообщает РИА Новости.

С данного момента объем займов на приобретение жилья должен составлять не более 15% от общего объема предоставленных займов в течение четырех последних кварталов. В проекте также заложено дальнейшее ужесточение до 12,5%, начиная с 1 января 2024 года.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме заявила, что Центробанк обеспокоен качеством выдаваемых потребительских кредитов.

Центробанк РФ с 1 сентября ужесточил требования к необеспеченным кредитам — потребительским займам и кредитным картам. Регулятор повысил так называемые надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным кредитам.

Ранее стало известно, кому в России с 1 октября станет сложнее получить ипотеку.