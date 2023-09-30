В США заявили, что потолок цен на нефть из РФ работает не так, как хотелось бы

Потолок цен на российскую нефть работает не так, как хотелось бы. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, ее слова приводит Bloomberg.

Такое мнение министр высказала в ответ на вопрос, почему цены на российскую нефть марки Urals уже приближаются к $100 за баррель, а не к установленному лимиту в $60.

«Россия потратила много денег, времени и усилий, чтобы обеспечить услуги по экспорту своей нефти. Они пополнили свой теневой флот, обеспечили большее страхование, и такая торговля не ограничена предельными ценами», – отметила Йеллен.

Министр затруднилась оценить точные доходы России от поставок топлива. Но, по ее словам, альянс G7 готов «со временем рассмотреть вопрос о том, есть ли способы сделать эту политику (ограничения цен на российскую нефть — «Газета.Ru») более эффективной».

США не планируют отказываться от потолка цен на нефть из России, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Заместитель главы Минфина Великобритании Джоанна Пенн сообщила, что Соединенное Королевство обсуждает с остальными странами G7 эффективность потолка цен на российскую нефть и возможность его пересмотра ввиду изменений на мировом рынке.

Накануне эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сказал «Газете.Ru», что сейчас Россия получает больше прибыли от экспорта нефти, чем в первом полугодии 2023 года. За январь-август средняя цена нефти российской нефти марки Urals составила $45 за баррель, а сейчас она находится на уровне выше $77 за баррель, объяснил он. По прогнозам Юшкова, цены на нефть продолжат рост, что будет приносить дополнительные доходы российскому бюджету.

Ранее в России оценили превышение нефтью Urals ценового потолка в $60 за баррель.