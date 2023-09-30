Россиянам назвали самый эффективный способ накопить деньги

Чтобы накопить сбережения без ущерба для текущего потребления, нужно откладывать по 10% с любого дохода. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его словам, деньги важно откладывать на определенный счет сразу при получении зарплаты.

«Это должен быть платеж непременный, как налоги, как за квартиру, не надо ждать и смотреть, что у вас останется в конце месяца», — пояснил Беляев.

Он также отметил, что нужно избегать эмоциональных покупок, соизмерять крупные обязательные приобретения с расходами, то есть «разводить расходы во времени». Также экономист посоветовал изучить информацию о скидках и налоговых вычетах, чтобы в дальнейшем выгодно ими пользоваться. А накопленную сумму лучше, например, положить на вклад в банк, пусть даже и под небольшой процент.

Более половины — 57% — россиян считают, что хранить сбережения в банках невыгодно, так как ставки по вкладам слишком низкие. Так респонденты ответили на вопрос, считают ли они банковские вклады выгодными, сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на опрос финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Ранее стало известно, куда россияне вкладывают деньги.