Власти Санкт-Петербурга рассказали о расходах города из-за переезда «Газпрома»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил в разговоре с «Фонтанкой», что переезд крупнейшей российской энергетической компании «Газпром», которая сменила место регистрации с Москвы на Петербург, должен был принести бюджету северной столицы большие доходы, однако обернулся для него серьезными тратами.

«Если для всех «Газпром» — это манна небесная, то для города это большая расходная часть», — сказал Беглов.

По словам губернатора, Санкт-Петербург почти не получает от компании никаких доходов и пока лишь расходует значительную часть средств из бюджета на благоустройство территории, которую занял «Газпром». В качестве примера Беглов назвал строительство нескольких магистралей для подъезда к офисной башне компании и создание транспортной развязки.

Губернатор отметил, что в сложившейся ситуации есть два варианта развития событий: либо Федерация должна выделять «Газпрому» соответствующие деньги, либо за текущий год должен быть полностью выполнен протокол компенсации выпадающих доходов. По его словам, в 2023 году федеральный бюджет должен выделить на это 47 млрд рублей, которые будут взяты из бюджета Москвы.

4 августа 2021 года новая редакция устава ПАО «Газпром» с местом нахождения в Санкт-Петербурге была зарегистрирована налоговыми органами северной столицы.

Позднее президент России Владимир Путин в ходе встречи с Бегловым заявлял, что перерегистрация «Газпрома» в Санкт-Петербург даст городу дополнительно 17 млрд рублей налоговых поступлений в 2021 году и 40 млрд — в 2022 году.

Ранее «Газпром» возобновил экспорт газа в Китай по «Силе Сибири».