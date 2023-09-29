Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Власти Санкт-Петербурга рассказали о расходах города из-за переезда «Газпрома»

Губернатор Беглов: переезд «Газпрома» принес Петербургу большие расходы

close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил в разговоре с «Фонтанкой», что переезд крупнейшей российской энергетической компании «Газпром», которая сменила место регистрации с Москвы на Петербург, должен был принести бюджету северной столицы большие доходы, однако обернулся для него серьезными тратами.

«Если для всех «Газпром» — это манна небесная, то для города это большая расходная часть», — сказал Беглов.

По словам губернатора, Санкт-Петербург почти не получает от компании никаких доходов и пока лишь расходует значительную часть средств из бюджета на благоустройство территории, которую занял «Газпром». В качестве примера Беглов назвал строительство нескольких магистралей для подъезда к офисной башне компании и создание транспортной развязки.

Губернатор отметил, что в сложившейся ситуации есть два варианта развития событий: либо Федерация должна выделять «Газпрому» соответствующие деньги, либо за текущий год должен быть полностью выполнен протокол компенсации выпадающих доходов. По его словам, в 2023 году федеральный бюджет должен выделить на это 47 млрд рублей, которые будут взяты из бюджета Москвы.

4 августа 2021 года новая редакция устава ПАО «Газпром» с местом нахождения в Санкт-Петербурге была зарегистрирована налоговыми органами северной столицы.

Позднее президент России Владимир Путин в ходе встречи с Бегловым заявлял, что перерегистрация «Газпрома» в Санкт-Петербург даст городу дополнительно 17 млрд рублей налоговых поступлений в 2021 году и 40 млрд — в 2022 году.

Ранее «Газпром» возобновил экспорт газа в Китай по «Силе Сибири».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях